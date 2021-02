Haaland fordert Mbappé heraus | Juve muss zittern

Haaland in aller Munde

Der Dienstagabend gehörte noch Kylian Mbappé (22), gestern schlug die Stunde des Erling Haaland (20). „Haaland – noch so ein Tier“ zeigt sich die ‚Mundo Deportivo‘ beeindruckt von dessen Leistung, die Borussia Dortmund einen 3:2-Auswärtserfolg in Sevilla bescherte. Nach so vielen Jahren, in denen Lionel Messi (33) und Cristiano Ronaldo (36) den Weltfußball dominierten, kündigt sich nun die nächste elektrisierende Rivalität zweier Ausnahmespieler an. Haaland – offenkundig auch schon sehr weit in Sachen Außendarstellung – sprang sogleich auf diesen Zug auf, indem er von einer Motivationsspritze dank Mbappés Dreierpack sprach.

CR7 bleibt blass – Juve zittert

Dadurch, dass sowohl Messi als auch Ronaldo in dieser Champions League-Woche im Einsatz waren, wurde die laufende Wachablösung durch Haaland und Mbappé umso deutlicher. Während Messi am Dienstag nach seinem Elfmeter-Tor komplett abgemeldet war, blieb CR7 gestern für Juventus Turin gegen den FC Porto ohne Torbeteiligung. Die italienische Presse übt sich nach dem 1:2 heute in Durchhalteparolen: „Juve hat den Glauben“ titelt die ‚Gazzetta dello Sport‘. Anschlusstorschütze Frederico „Chiesa hält Juve am Leben“, so die Schlagzeile des ‚Corriere dello Sport‘.

Die Suche nach der Lösung

Ursachenforschung in Barcelona: Wie konnten die stolzen Blaugrana mal wieder zu Kanonenfutter für die enteilte europäische Konkurrenz werden? Dieser Frage versuchen heute die örtlichen Medien auf den Grund zu gehen. Die ‚Mundo Deportivo‘ sieht drei Komponenten: Physis, Taktik und Mentalität – alles Punkte, in denen sich Paris St. Germain beim 1:4 überlegen zeigte. Die ‚Sport‘ fordert den „Schritt zur Jugend“ und knüpft ihre Hoffnung an die La Masia-Eigengewächse.