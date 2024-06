VfB: Einigung mit Undav – zwei Neuzugänge am Haken

Der VfB Stuttgart feilt am Kader für die kommende Champions League-Saison. Die Leistungsträger Waldemar Anton (27), Serhou Guirassy (28) und Chris Führich (26) werden den Klub aller Voraussicht nach verlassen. Zudem ist Hiroki Itos (25) Wechsel zum FC Bayern bereits offiziell verkündet worden, Spielmacher Fabian Rieder (22) wurde dagegen am heutigen Montag etwas überraschend auf Leihbasis von Stade Rennes an Bord geholt.

Gute Nachrichten gibt es darüber hinaus in der Personalie Deniz Undav (27). Der von Brighton & Hove Albion ausgeliehene Mittelstürmer soll unbedingt in den eigenen Reihen gehalten werden – das ist kein Geheimnis. Mittlerweile, so berichtet ‚Sky‘, haben sich die Verantwortlichen mit dem deutschen EM-Teilnehmer mündlich auf eine Weiterbeschäftigung verständigt. Es wurde sich „auf einen Vertrag über drei bis vier Jahre geeinigt“, so der Bezahlsender.

Ein Selbstläufer ist die feste Verpflichtung des Angreifers dadurch allerdings nicht. Der Vizemeister verfügt zwar über eine Kaufoption, die sich auf 20 Millionen Euro belaufen soll, allerdings sicherten sich die Seagulls eine Rückkaufoption. Brightons neuer Cheftrainer Fabian Hürzeler bemüht sich intensiv um einen Verbleib von Undav. Das letzte Wort scheint noch nicht gesprochen worden zu sein.

Zwei Neue an der Angel?

Darüber hinaus wollen die Schwaben noch zwei weitere externe Transfers zügig klarmachen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, legt der Bundesligist im Werben um Offensiv-Talent Ibrahim Maza (18/Hertha BSC) einen Zahn zu. Demzufolge stehen die Vereine in puncto Ablösesumme kurz vor einer Einigung. Der Vizemeister biete rund sechs Millionen Euro für den deutschen U19-Nationalspieler. Laut ‚Bild‘ würde der Zweitligist das Eigengewächs für diese Summe ziehen lassen.

In trockenen Tüchern ist der Deal allerdings noch nicht. Immerhin bedarf es noch einer Übereinkunft mit Maza selbst. Den Stuttgartern könnte es zum Verhängnis werden, dass den im Angriff flexibel einsetzbaren Rechtsfuß zahlreiche europäische Topklubs ins Visier genommen haben, darunter Tottenham Hotspur, Manchester City und auch der FC Bayern.

Ito-Nachfolger aus der Eredivisie?

Unterdessen ist VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth bei der Suche nach einem Ito-Ersatz anscheinend in der Eredivisie bei Feyenoord fündig geworden. Wie das Feyenoord-nahe Portal ‚1908.nl‘ berichtet, haben die Schwaben ein offizielles Angebot für Ramon Hendriks (22) abgegeben. Es werde erwartet, dass sich der Abwehrspieler, der auch vom 1. FC Nürnberg umworben wird, für einen Wechsel nach Stuttgart entscheidet.

Hendriks stammt aus der Feyenoord-Jugend und war in den vergangenen Jahren mehrfach an verschiedene niederländische Vereine ausgeliehen, zuletzt an Vitesse Arnheim. Insgesamt stand der Linksfuß, in der Defensive sowohl innen als auch links einsetzbar, in 43 Partien im niederländischen Oberhaus auf dem Platz. Beim VfB soll der ehemalige niederländische U19-Nationalspieler laut ‚1908.nl‘ einen mehrjährigen Vertrag erhalten und mit dem verletzungsanfälligen Dan-Axel Zagadou (25) sowie Neuzugang Jeff Chabot (26) um Einsätze konkurrieren.