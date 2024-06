VfB-Zukunft offen: Undav bestätigt Hürzeler-Gespräche

Deniz Undav hat bestätigt, dass sich Brighton & Hove Albion in Person von Neu-Trainer Fabian Hürzeler intensiv um einen Verbleib bemüht. „Es gab Kontakt und ein Telefonat mit Fabi. Er hat mir gesagt, was er von mir hält. Ich habe ihm meine Sichtweise erklärt“, sagte der DFB-Profi gegenüber ‚Sky‘. Noch ist vollkommen offen, für welchen Verein der 27-Jährige in der kommenden Saison auf Torejagd geht. Bei Brighton ist sein Vertrag noch bis 2026 gültig.

Geplant ist zwar, dass Undav über die Saison hinaus beim VfB bleibt. Sollten die Stuttgarter die Kaufoption über 20 Millionen Euro ziehen, würde Brighton über die Möglichkeit verfügen, direkt im Anschluss eine Rückkaufoption zu aktivieren. Die Schwaben würden also trotz möglicherweise erfolgreicher Verhandlungen leer ausgehen. Inwiefern Undavs Meinung in Brightons Planungen eine Rolle spielt, ist offen. „Ich habe oft genug gesagt, was ich will. Jetzt müssen wir schauen, was passiert. Der Ball liegt bei Stuttgart und bei Brighton“, hatte der Rechtsfuß zuletzt betont.