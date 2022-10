Zorniger übernimmt in Fürth

Greuther Fürth begrüßt Alexander Zorniger als neuen Cheftrainer. Die Kleeblätter geben die Verpflichtung des Schwaben offiziell bekannt, zur Vertragslänge macht der Zweitligist allerdings keine Angaben. Zorniger tritt beim Tabellenletzten die Nachfolge des glücklosen Marc Schneider an.

„Alexander Zorniger ist ein sehr erfahrener Trainer, mit einer klaren Philosophie, weiß aber auch, was in unserer aktuellen Situation gefragt ist“, sagt Geschäftsführer Sport Rachid Azzouzi. „Es geht in den nächsten Wochen darum, die Mannschaft so schnell wie möglich mit der hochintensiven Spielweise vertraut zu machen, für die ich auch stehe“, kündigt der neue Übungsleiter an.

Zorniger ist bekannt für seinen konsequenten, risikoreichen Pressing-Fußball. Zuletzt trainierte der 55-Jährige den zyprischen Erstligisten Apollon Limassol. Nach Stationen bei RB Leipzig und beim VfB Stuttgart erhält er nun die nächste Chance im deutschen Profi-Fußball.