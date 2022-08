Lewy-Doppelpack und Fati-Gala sorgen für Barças „Festival“

344 Treffer erzielte Robert Lewandowski in 375 Spielen für den FC Bayern. Das Gefühl, ohne Tor vom Platz gehen zu müssen, erfuhr der Torjäger in den vergangenen Jahren recht selten. Nachdem der Angreifer in seinem ersten Pflichtspiel für den FC Barcelona noch torlos blieb, platzte am gestrigen Sonntagabend gegen Real Sociedad der Knoten nach bereits 46 Sekunden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach einem Dribbling von Alex Baldé über den halben Platz entwischte Lewandowski seinen Bewachern am Fünfmeterraum, lief auf den kurzen Pfosten und schob gekonnt zur 1:0-Führung ein. Der 34-Jährige beließ es an seinem Geburtstag nicht dabei und legte in der zweiten Halbzeit nach.

Am Ende einer Passfolge um den Strafraum herum lag der Ball nach einem Zuspiel von Ansu Fati auf Höhe des Elfmeterpunkts wie auf dem Präsentierteller und Lewandowski vollendete zum 3:1. Ein „Festival“, wie die ‚Sport‘ am heutigen Montagmorgen schreibt. Fati, der den 4:1-Schlusspunkt setzte, wird von der Mundo Deportivo bereits als kongenialer Partner für Lewandowski betitelt: „Die unbegrenzte Partnerschaft.“