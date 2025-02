Bundesliga-Rückkehr: Hummels mit klarem Plan

Wenn die AS Rom heute Abend (20:45 Uhr) auf den AC Monza trifft, wird Mats Hummels voraussichtlich erstmals seit dem 2:0-Sieg gegen Eintracht Frankfurt Ende Januar wieder in der Startelf der Giallorossi stehen. Im Februar verzichtete Claudio Ranieri, teils um ihn zu schonen, auf die Dienste des Innenverteidigers, nachdem er zuvor seit seinem Amtsantritt voll auf den Weltmeister gesetzt hatte.

Hummels erlebt in der italienischen Hauptstadt eine Achterbahnfahrt, war unter Ranieris beiden Vorgängern außen vor, sein Abenteuer Serie A drohte zum Fiasko zu werden. Der Vertrag des 36-Jährigen läuft aus, im Januar berichtete die ‚Sport Bild‘, dass er spätestens Anfang Mai eine Entscheidung über seine Zukunft treffen will.

Welcher Bundesligist wird es?

Wie ‚La Repubblica‘ jetzt berichtet, gibt es keinerlei Anzeichen, dass Hummels seinen Vertrag in Rom über den Sommer hinaus verlängern könnte. Demnach will der ehemalige Dortmunder und Münchner wieder näher an seine Familie und damit zurück nach Deutschland. Dem Bericht zufolge sieht der Plan von Hummels vor, in die Bundesliga zurückzukehren und dort seine Karriere dann zu beenden.

Schon im Winter hatte die ‚Gazzetta dello Sport‘ ein frühzeitiges Comeback im deutschen Oberhaus ins Spiel gebracht, anschließend kämpfte sich Hummels dann aber in die erste Elf der Römer. Mögliche Abnehmer für den Abwehrspieler sind noch nicht bekannt.