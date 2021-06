Niederlande - Ukraine: Die Aufstellungen

Die Niederlande steigt mit einem Heimspiel in Amsterdam gegen die Ukraine (21 Uhr) in das Turnier ein. Die Elf von Frank de Boer geht dabei als Favorit in die Begegnung. Mit dabei aus Bundesliga-Sicht ist Wout Weghorst. FT wirft einen Blick auf die Aufstellungen beider Teams.

Niederlande

Stekelenburg - Timber, De Vrij, Blind - Dumfries, De Jong, Wijnaldum, De Roon, Van Aanholt - Depay, Weghorst

Ukraine

Bushchan - Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko - Malinovskiy, Sydorchuk, Zinchenko - Yarmolenko, Yaremchuk, Zubkov