Nani nach Brasilien?

Nani könnte seine Karriere in Brasilien fortsetzen. Wie Transfermarkt-Experte Fabrizio Romano berichtet, befindet sich der 35-jährige Portugiese in Gesprächen mit Fluminense Rio de Janeiro. Bei seinem derzeitigen Verein Orlando City läuft der Vertrag zum Jahresende aus. Der MLS-Klub verzichtete jüngst auf die Option zur Vertragsverlängerung.

Unter der Anzeige geht's weiter

Orlando, wo Nani das Team als Mannschaftskapitän aufs Feld führte, scheiterte vor rund zwei Wochen in der Qualifikationsrunde zu den MLS Cup Playoffs. In der abgelaufenen Spielzeit wies der Routinier mit zehn Treffern sowie sieben Assists in 28 Ligaspielen seine Klasse nochmals nach. In Europa war Nani für Manchester United, Fenerbahce, den FC Valencia, Lazio Rom sowie Sporting Lissabon aktiv.