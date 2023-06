Wolfsburg: Kommt der Marmoush-Nachfolger aus der Eredivisie?

Mit 57 Treffern zählt die Offensive des VfL Wolfsburg zu den besten fünf der abgelaufenen Bundesliga-Saison. Auf der anderen Seite heißt die Realität bei den Wölfen aber auch: Mit sechs Treffern ist Defensivspezialist Yannick Gerhardt bester Torschütze des Teams von Niko Kovac. Eine ernüchternde Bilanz für eine Mannschaft, die kommende Saison wieder um Europa spielen will.

Unter der Anzeige geht's weiter

Deshalb haben die Wolfsburger einem Bericht der ‚Wolfsburger Allgemeinen Zeitung‘ zufolge eine Verstärkung für die offensiven Flügel an der Angel. Demnach will der VfL Außenstürmer Vaclav Cerny verpflichten. Der 25-jährige Tscheche hat eine bärenstarke Saison für den FC Twente hinter sich. Nach 32 Ligaspielen stehen für den Dribbler 13 Treffer und elf Assists zu Buche. Der neunfache Nationalspieler weiß also, wo das Tor steht.

Lese-Tipp

Bestätigt: Bundesliga-Interesse an Rieder

Cernys Spielweise wird mit der von Ex-Bundesligastar Arjen Robben verglichen. Denn der Linksfuß zieht oft von der rechten Außenbahn in die Mitte und sucht den Weg zum Tor. Die Ablöse für den bei Ajax Amsterdam ausgebildeten Offensivspieler hält sich mit kolportierten sieben bis neun Millionen Euro in Grenzen. Cernys Vertrag läuft noch bis 2025.