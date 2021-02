96: Hübers lehnt Vertragsangebot ab

Ein Verbleib von Timo Hübers bei Hannover 96 wird zunehmend unwahrscheinlicher. Grund ist ein vorgelegtes Vertragsangebot, das laut der ‚Bild‘ noch „weit unter dem“ liegt, was sich der 24-Jährige vorstellt. Der Vertrag des Abwehrchefs läuft im Sommer aus.

Problematisch ist, dass Hannover bei einem weiteren Jahr in der zweiten Liga den Gehaltsetat entsprechend kürzen muss. Die Corona-Pandemie tut ihr Übriges. An Interessenten für Hübers mangelt es nicht. Werder Bremen, der 1. FC Köln, Union Berlin und auch der Hamburger SV sollen den Hut in den Ring geworfen haben. Auch der niederländische Topklub PSV Eindhoven gilt als sehr interessiert.