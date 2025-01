Schock für Bayern: Davies länger raus als gedacht

Der FC Bayern muss in den nächsten Wochen auf Alphonso Davies verzichten. Der Kanadier hatte sich am Mittwoch gegen Feyenoord Rotterdam (0:3) einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, fehlt er dem deutschen Rekordmeister vier bis sechs Wochen – und damit länger als bisher erwartet. Somit wird der Linksverteidiger voraussichtlich auch die Playoffs der Champions League Mitte Februar sowie das Topspiel gegen Bayer Leverkusen (15. Februar) verpassen.

Trainer Vincent Kompany muss nun in einer ganz heißen Phase der Saison auf einen seiner Leistungsträger verzichten. Davies, der am Montag einen neuen Vertrag in München unterschreiben soll, kommt in dieser Saison bereits auf 25 Pflichtspiele und zeigte seit Saisonbeginn wieder starke Leistungen, was ihm auch die bevorstehende Vertragsverlängerung zu Top-Konditionen beschert.