Vor dem Abschluss: Danso zur Fortuna

Fortuna Düsseldorf darf sich über Zuwachs in der Abwehrzentrale freuen. Nach Informationen der ‚Rheinischen Post‘ wechselt Kevin Danso vom FC Augsburg zum Absteiger. Im Raum steht ein einjähriges Leihgeschäft.

In den Planungen der Augsburger spielt Danso für die kommende Saison keine Rolle. Schon in der vergangenen Spielzeit war der 21-jährige Innenverteidiger an den FC Southampton verliehen, konnte sich dort mit nur sechs Liga-Einsätzen aber nicht für eine Festverpflichtung empfehlen.

Bei der Fortuna ist Danso als Nachfolger des abwanderungswilligen Kaan Ayhan (25) eingeplant. Den bisherigen Abwehrchef der Rheinländer zieht es aller Voraussicht nach zum italienischen Erstligisten US Sassuolo.