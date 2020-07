VfB holt Anton an Bord

Der VfB Stuttgart hat auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Wie die Schwaben mitteilen, heuert Waldemar Anton am Cannstatter Wasen an. Der 23-Jährige erhält einen Vertrag bis 2024. Die Ablöse liegt dem Vernehmen nach bei rund vier Millionen Euro.

Der Neuzugang freut sich auf die Rückkehr ins Oberhaus: „Ich freue mich sehr, dass es mit dem Wechsel geklappt hat. Es gab verschiedene Möglichkeiten – aber für mich war sehr schnell klar, dass ich unbedingt zum VfB kommen will. Der VfB ist ein Traditionsklub, der den Menschen in der Region etwas bedeutet. Das hat bei meiner Entscheidung ebenso eine Rolle gespielt wie die Gespräche mit den Verantwortlichen des VfB, die sich wirklich extrem um mich bemüht und mir auch klar aufgezeigt haben, wie der weitere Weg aussehen soll. Das hat mich sehr beeindruckt.“

VfB-Sportchef Sven Mislintat sagt: „Wir haben uns schon seit längerer Zeit um Waldemar Anton bemüht und sind sehr froh, dass wir den Transfer zum VfB letztlich realisieren konnten. Waldemar verfügt neben seiner fußballerischen Qualität und seinen Führungsqualitäten für sein Alter bereits über sehr viel Erfahrung, die er in den vergangenen Jahren in Hannover in der Bundesliga und in der zweiten Liga sammeln konnte. Er bringt damit alle Voraussetzungen mit, um ein wichtiger Faktor in unserer Defensive zu werden.“

Anton kann sowohl in der Innenverteidigung als auch im defensiven Mittelfeld zum Einsatz kommen. Beim VfB dürfte der Rechtsfuß für die zentrale Abwehr eingeplant sein. Der elfmalige U21-Nationalspieler absolvierte insgesamt 137 Pflichtspiele für Hannover 96.