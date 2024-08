Götze spricht über MLS-Wechsel

Mario Götze kann sich einen Karriere-Ausklang in der nordamerikanischen MLS vorstellen. „Ich habe schon ein paar Mal gesagt, dass ich die USA sehr mag“, so der 32-jährige Offensivmann von Eintracht Frankfurt gegenüber ‚Transfermarkt.us‘, „das ist sehr interessant, vor allem auch mit Blick auf die FIFA-Weltmeisterschaft 2026. Das beschäftigt mich schon.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Bereits vor ein paar Jahren, damals noch als Spieler von Borussia Dortmund, tat sich für Götze die Option MLS-Wechsel auf. „Ich war mit den Jungs von Inter Miami in Kontakt. Wir haben damals darüber gesprochen, es war eine Möglichkeit.“ In absehbarer Zeit dürfte das Thema wieder heißer werden, wenn auch nicht sofort. Götze diplomatisch: „Ich habe noch zwei Jahre Vertrag in Frankfurt und mein Fokus liegt auf der kommenden Saison.“