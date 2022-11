Flick froh über Rüdigers Real-Wechsel

Bundestrainer Hansi Flick bewertet den Wechsel von Antonio Rüdiger zu Real Madrid positiv. Im Interview mit der ‚Marca‘ sagt der 57-Jährige: „Antonio Rüdiger ist in den letzten Jahren fantastisch gewachsen. Er ist eine Säule in der Nationalmannschaft und jetzt auch bei Real Madrid.“ Flick fügt an: „Ich denke, es ist gut, dass er nach Spanien gegangen ist. Hier kann er den nächsten Schritt machen.“

Rüdiger kommt für die Königlichen auf 17 Pflichtspieleinsätze, bei denen er zwei Tore erzielen konnte. Der 29-jährige Innenverteidiger, im Sommer ablösefrei vom FC Chelsea gekommen, ist bei seinem neuen Verein noch kein unumstrittener Stammspieler.