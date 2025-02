Zwei Angebote abgelehnt: Englische Klubs heiß auf Röhl

Merlin Röhl hat seit seinem beachtlichen Durchbruch im Profikader des SC Freiburg mit einigen Verletzungen zu kämpfen. Ende April 2024 setzte ihn ein Muskelfaserriss für ganze drei Monate außer Gefecht, Mitte September folgte dann ein Anriss der Syndesmose. In Summe stehen dennoch bereits 14 Saisonspiele – acht von Beginn an – auf seinem Konto. Die für einen Offensivspieler traurige Ausbeute: ein magerer Assist.

Dennoch hat gleich eine Reihe von Premier League-Klubs ein Auge auf Röhl geworfen. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, hat der FC Everton den Freiburgern im Winter sogar zwei Angebote unterbreitet, um den Youngster zu den abstiegsbedrohten Toffees zu lotsen. Freiburg lehnte beide Male ab. Auch Stadtrivale FC Liverpool, Crystal Palace sowie Newcastle United beobachten den Mittelfeldspieler dem Bericht zufolge genau.

Erst im vergangenen September hat Röhl nach 34 Pflichtspielen im Profikader der Breisgauer einen neuen Vertrag unterschrieben, über die Laufzeit machte der Sport-Club wie gewohnt keine Angaben. In dieser Saison ist die Konkurrenz in der Offensive des aktuellen Sechsten der Bundesliga noch einmal angewachsen, im Winter kam in Jan-Niklas Beste (26) ein weiterer Offensivspieler hinzu.