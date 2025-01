75 Millionen abgelehnt: Durán hat neuen Verehrer

Jhon Durán von Aston Villa wird in diesem Winter heftig umworben. Nach Informationen der FT-Partnerseite Foot Mercato haben die Villans ein Angebot in Höhe von 75 Millionen Euro, mündlich ausgesprochen von Paris St. Germain, abgelehnt. Stattdessen könnte es für den 21-jährigen Angreifer nach Saudi-Arabien gehen, wo Al Nassr Interesse zeigt.

Der Kolumbianer dürfte in Deutschland vor allem den Fans des FC Bayern München mit seinem frechen Tor zum 1:0-Siegtreffer in der Champions League ein Begriff sein. Ansonsten stellt Durán sein Können vor allem als Joker unter Beweis, trifft in dieser Saison im Schnitt alle 85 Minuten. Sein Vertrag in Birmingham läuft noch bis 2030.