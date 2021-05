Real: Odriozola soll bleiben

Real Madrid plant offenbar langfristig mit Rechtsverteidiger Álvaro Odriozola (25). Wie die ‚as‘ berichtet, ist der Spanier, dessen Vertrag noch bis 2024 läuft, nach ansprechenden Leistungen auch zukünftig im Kader der Königlichen eingeplant. Beim Tabellenzweiten der spanischen Liga kam der vierfache Nationalspieler nach einigen Schwierigkeiten zuletzt deutlich häufiger zum Zug, auch begünstigt durch die Muskelverletzung seines Konkurrenten Dani Carvajal.

2018 war Odriozola von seinem Heimatklub Real Sociedad San Sebastián in die spanische Hauptstadt gewechselt. Nach einer halbjährigen Leihe beim FC Bayern in der Rückrunde der vergangenen Saison, bei der er nicht zu überzeugen wusste, kehrte er zu Beginn dieser Saison nach Madrid zurück. Wettbewerbsübergreifend stehen für den Rechtsfuß bislang 15 Einsätze zu Buche, in denen ihm zwei Tore gelangen.