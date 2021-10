Transfer-Rückpass: 18 Klubs, 18 News

FC Bayern

Die Bayern erwägen laut ‚Spox.com‘ und ‚Goal.com‘ einen Wintertransfer von Karim Adeyemi (19). Vorerst könnte der deutsche Nationalstürmer dann noch leihweise bei RB Salzburg bleiben.

Bayer Leverkusen

Die Werkself kann weiterhin mit Ausnahmetalent Florian Wirtz (18) planen. Papa Hans-Joachim sagte der ‚Sport Bild‘: „Wir beschäftigen uns nicht mit anderen Vereinen. Ein Wechsel ist kein Thema. Florian ist ein junger Spieler. Er muss reifen. Es wäre falsch, diesen Prozess zu unterbrechen.“ Europas Elite ist längst aufmerksam geworden, muss sich aber noch gedulden.

Borussia Dortmund

Der BVB kämpft um den Verbleib von Erling Haaland (21) und ist laut ‚Sport Bild‘ bereit, das Gehalt der Tormaschine auf 15 Millionen Euro pro Jahr anzuheben. Der Norweger zieht das laut der ‚as‘ aktuell aber nicht in Erwägung und will lieber im Sommer wechseln.

SC Freiburg

Transfertechnisch passierte wenig beim SCF, dafür gelang ein echter Meilenstein: Am Donnerstag weihten die Freiburger ihr neues Europa-Park-Stadion mit einem 3:0 gegen den FC St. Pauli ein.

VfL Wolfsburg

Mittelstürmer-Talent Ricardo Pepi (18) wurde auch schon bei den Bayern gehandelt. Die ‚Bild‘ berichtete nun, dass der US-Amerikaner vom FC Dallas auch bei den Wölfen hoch im Kurs steht.

1. FC Köln

Ellyes Skhiri (26) hat auf seinen geplatzten Wechsel im Sommer zurückgeblickt. „Ich mache keinen Hehl daraus, dass es Angebote gab. Aber darüber haben sich in erster Linie mein Berater und die Klub-Verantwortlichen ausgetauscht. Ich hätte mich erst dann damit befasst, wenn es konkreter geworden wäre“, sagte der Sechser vereinseigenen Medien.

Union Berlin

Sheraldo Becker (26) ist unzufrieden über seine Reservistenrolle. Der ‚Bild‘ sagte der Flügelspieler: „Wir müssen sehen, wie lange das so geht. Ich bin nicht hergekommen, um auf der Bank zu sitzen. Ein Spieler mit meinen Qualitäten muss spielen.“

RB Leipzig

Christopher Nkunku (23) ist in bestechender Form. Das haben auch Klubs von der Insel registriert: Nach Informationen unserer Partnerseite Foot Mercato haben Manchester City und der FC Chelsea Interesse am flexiblen Offensivmann.

Mainz 05

Jeremiah St. Juste (24), der im Sommer ein Thema bei Borussia Dortmund war, hält einen Abschied aus Mainz für möglich. „Ich schließe nicht aus, dass ich irgendwann den nächsten Schritt gehe“, äußert sich der Innenverteidiger in der ‚Bild‘.

Borussia M’gladbach

Matthias Ginters Zukunft steht weiter in den Sternen. „Natürlich mache ich mir Gedanken, mein Vertrag läuft ja im nächsten Jahr aus“, so der 27-jährige Innenverteidiger zu ‚Sport1‘ zum kolportierten Interesse des FC Bayern. Ein Angebot zur Verlängerung liegt noch nicht vor, könnte laut Sportdirektor Max Eberl aber zeitnah folgen.

TSG Hoffenheim

Im Kraichgau wird der Gürtel enger geschnallt. TSG-Geschäftsführer Frank Briel sagt: „Die Pandemie hat unsere gesamten Erlös-Modelle schwer getroffen. Das betrifft sämtliche Spieltagseinnahmen, sinkende Medienerlöse und ganz besonders die für uns sehr wichtigen Transfererlöse.“ Dank der Rücklagen sei aber „kein Liquiditätsengpass zu befürchten.“

VfB Stuttgart

Ex-Stuttgarter Gonzalo Castro (34) hat nach seinem Vertragsende im Sommer noch immer keinen neuen Verein gefunden. Ändert sich daran bis zum Winter nichts, wird der Mittelfeldspieler laut ‚Bild‘ seine Schuhe an den Nagel hängen.

Eintracht Frankfurt

Offensivtalent Marcel Wenig (17) von Bayern München hat es ins Visier der Hessen geschafft. Bayern würde den auslaufenden Vertrag mit dem U19-Spieler gerne verlängern.

Hertha BSC

Das Berliner Olympiastadion hat maßgeblich zu Jurgen Ekkelenkamps Wechsel zur Hertha beigetragen. Der 21-jährige Mittelfeld-Neuzugang erzählt gegenüber ‚NOS‘, der Bundesligist sei „um die Ecke [gekommen] und hat mir viel Vertrauen ausgesprochen. Sie waren schon im vergangenen Jahr interessiert. Ich habe mir dann auf Instagram ihr Stadion angeschaut. Wunderschön. Da habe ich dann die Entscheidung getroffen.“

FC Augsburg

Neuzugang Niklas Dorsch (23) muss weiterhin kürzertreten. Der U21-Europameister, der schon die Partie gegen Borussia Dortmund verpasste, hat mit einem grippalen Effekt zu kämpfen.

Arminia Bielefeld

Mittelfeldtalent Burak Ince (17) steht laut Medienberichten aus der Türkei vor der Unterschrift beim DSC. Kurz darauf veröffentlichte der junge Türke via Instagram dann auch ein Bild von seinem Bielefeld-Besuch. 2,5 Millionen Euro und eine Weiterverkaufsklausel sollen an Zweitligist Altinordu gehen.

VfL Bochum

Aufstiegsheld Robert Zulj (29) ist in den Vereinigten Arabischen Emiraten unzufrieden. Eine Rückkehr nach Deutschland will der offensive Mittelfeldspieler nicht ausschließen, sagt in der ‚Bild‘: „Mein Berater hat Kontakt mit vielen deutschen Vereinen. Jetzt gebe ich erstmal mein Bestes bis Januar, dann mache ich einen Cut und werde alles bewerten.“

Greuther Fürth

Stürmer Robin Kehr (21) verlängert kurz nach seiner schweren Knieverletzung seinen Vertrag beim Kleeblatt bis 2023 plus Option.