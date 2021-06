Daka als Vardy-Nachfolger?

Patson Daka von RB Salzburg könnte in die großen Fußstapfen von Jamie Vardy bei Leicester City treten. Laut dem ‚Mirror‘ gesellen sich die Foxes zu zahlreichen Interessenten am treffsicheren Stürmer. Brendan Rodgers plant angeblich Daka langfristig als Nachfolger für Vardy zu verpflichten. Der 22-Jährige ist noch bis 2024 an Salzburg gebunden.

In der vergangenen Saison erzielte Daka sagenhafte 27 Treffer in 28 Ligaspielen. Diese Statistik ist auch RB Leipzig nicht verborgen geblieben, die sich bekannterweise gerne beim Schwesterklub aus Österreich bedienen. Aber auch Schwergewichte aus der Premier League, wie der FC Chelsea und der FC Liverpool, sollen Daka auf dem Radar haben, berichtet die englische Tageszeitung.