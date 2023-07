Medien: Leipzig verhandelt Silva-Abschied

André Silva könnte in die spanische La Liga zurückkehren, wo er in der Saison 2018/19 bereits für den FC Sevilla am Ball war. Wie ‚Diario Vasco‘ berichtet, verhandelt Real Sociedad San Sebastián aktuell mit den Beratern des Stürmers sowie mit dessen Klub RB Leipzig. Im Raum stehe ein Leihgeschäft, die Gespräche seien auf einem guten Weg.

Silva war 2021 nach 28 Saisontoren für Eintracht Frankfurt für 23 Millionen Euro nach Leipzig gekommen, konnte die hohen Erwartungen aber nicht erfüllen. In 95 Partien für den Pokalsieger stehen 26 Treffer zu Buche. Die Konkurrenz im Leipziger Sturmzentrum ist groß, sodass die Sachsen dem Portugiesen nun wohl keine Steine in den Weg legen werden. Erst recht nicht, da Silva nach seinem Muskelbündelriss wohl noch bis September ausfallen wird.

In San Sebastián winkt Silva Champions League-Fußball. Die Vorsaison schlossen die Basken nämlich auf einem guten vierten Platz ab. Nun soll Silva ausgerechnet Alexander Sörloth ersetzen, der in der Vorsaison aus Leipzig an Txuri-urdin verliehen war und nun für zehn Millionen Euro an den FC Villarreal verkauft wurde.