Leipzig-Abgang: Sörloth wechselt zu Villarreal

Das Kapitel RB Leipzig ist für Alexander Sörloth beendet. Der norwegische Torjäger wechselt zum FC Villarreal. Wie das Gelbe U-Boot mitteilt, unterzeichnet der 27-jährige Mittelstürmer einen Vertrag bis 2028.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dem Vernehmen nach fließen für den Transfer zehn Millionen Euro Ablöse inklusive Boni in die Kasse der Sachsen. Für Leipzig lief Sörloth lediglich in 38 Pflichtspielen auf. Dabei gelangen ihm nur sechs Treffer. Der Durchbruch blieb im verwehrt, in den vergangenen beiden Spielzeiten lief der 1,95 Meter große Zielspieler auf Leihbasis für Real Sociedad auf.

Lese-Tipp

Trotz Freund-Verpflichtung: Eberl noch Thema bei Bayern

Nun folgt der endgültige Wechsel in La Liga. 2020 überwiesen die Roten Bullen noch 20 Millionen Euro an Crystal Palace, um den 49-fachen Nationalspieler in die Bundesliga zu holen. RB-Sportchef Max Eberl muss den Transferverlust nun hinnehmen.