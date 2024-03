Howe bleibt Newcastle-Coach

Eddie Howe wird Newcastle United über den Sommer hinaus erhalten bleiben. Wie der ‚Telegraph‘ berichtet, wird der Cheftrainer auch in der kommenden Saison das Zepter schwingen. Dies sei unabhängig davon zu bewerten, ob der Premier League-Klub das internationale Geschäft erreichen wird oder nicht. Der 46-Jährige genießt aktuell das volle Vertrauen des Vereins.

Sportlich läuft es für den Klub in dieser Saison nicht überragend. Die Magpies stehen in der Liga auf dem zehnten Tabellenplatz. Aus der Champions League verabschiedeten sich die Nordengländer bereits in der Gruppenphase. Darüber hinaus verletzte sich am Montagabend gegen den FC Chelsea (2:3) mit Anthony Gordon (23) einer der Schlüsselspieler des Teams. Der Flügelflitzer wird bis zum Saisonende ausfallen. Es wird dementsprechend eine Mammutaufgabe für Howe, die Schwarz-Weißen doch noch nach Europa zu führen.