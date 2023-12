VfB droht Abgang: Schnäppchen-Klausel bei Zagadou

Nicht nur körperlich hat Dan-Axel Zagadou seine Topform seit dem Wechsel zum VfB Stuttgart wiedergefunden. Vor allem in der laufenden Spielzeit konnte der ehemalige BVB-Kicker seine Leistungen stabilisieren und konstant abrufen. Ohne Verletzungen, die ihn in der Vergangenheit aus dem Rhythmus brachten, läuft es für den Franzosen optimal.

Eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag macht den robusten Innenverteidiger offenbar zu einem absoluten Schnäppchen. Wie ‚Sky‘ berichtet, hat Zagadou für den Sommer eine festgeschrieben Ablöse von 15 Millionen Euro in seinem Vertrag verankert. Dem VfB bleiben also keinerlei Verhandlungsmöglichkeiten, wenn sich ein anderer Verein die Dienste des Linksfußes sichern will.

Bis 2026 ist Zagadou an die Schwaben gebunden. Sollte er auch in der Rückrunde stark aufspielen, dürften nach der Spielzeit die Vertreter einiger Klubs beim Hünen auf der Matte stehen. Die Zustimmung des VfB benötigt es bei Auslösen der Vertragsklausel dann nicht mehr für einen Wechsel.