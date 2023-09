Mbabu unterschreibt bei Augsburg

Kevin Mbabu ist nach einem Jahr in England zurück in der Bundesliga. Der FC Augsburg holt den 28-jährigen Rechtsverteidiger per Leihe vom FC Fulham nach Deutschland. Ob eine Kaufoption Teil des Deals ist, ist nicht bekannt. An die Londoner ist der Schweizer noch bis 2025 gebunden.

„Kevin ist ein dynamischer und athletisch starker Außenverteidiger, dessen Qualitäten auch aus seiner Zeit in der Bundesliga bekannt sind. Ich freue mich, dass sich Kevin dem FCA anschließt und mit seinen Fähigkeiten und seiner Erfahrung unser Team sportlich und menschlich weiter stärken wird“, sagt FCA-Sportdirektor Marinko Jurendic.

Mbabu selbst erklärt: „Ich freue mich, nach meiner Zeit in England und der Schweiz zurück nach Deutschland zu kehren. Der FC Augsburg ist ein etablierter Bundesligist mit einem jungen Team und einer guten Vision. Die Gespräche mit den Verantwortlichen haben mich direkt überzeugt. Ich möchte wieder mehr Spielpraxis sammeln und kann es kaum erwarten, die Mannschaft kennenzulernen sowie gemeinsam auf dem Platz zu stehen und um Punkte zu kämpfen.“

Weil Stammkraft Robert Gumny den Saisonstart wegen einer Rotsperre aus der Vorsaison verpasste, musste beim FCA zuletzt Mittelfeldtalent Arne Engels auf der rechten Abwehrseite aushelfen. Künftig wird also mit Mbabu eine erfahrenere Option zur Verfügung stehen.

Bei Fulham war der Ex-Wolfsburger zuletzt nur noch dritte Wahl, nachdem die Cottagers mit Belgiens Nationalspieler Timothy Castagne (27) von Leicester City neue Konkurrenz verpflichteten. Nach nur 140 Premier League-Minuten im Vorjahr erhofft sich Mbabu in Augsburg nun mehr Spielzeit.