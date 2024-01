Andersson spielt in Nürnberg vor

https://www.fcn.de/news/artikel/zu-gast-beim-club-andersson-zeigt-sich/

Zu Gast beim Club – Andersson zeigt sich

Der 32 Jahre alte Stürmer wird bei Cheftrainer Cristian Fiel vorspielen und sich gleichzeitig auf Profiniveau fithalten. Der Schwede ist seit einem halben Jahr vereinslos, zuvor brachte es der Angreifer in der Bundesliga in 75 Spielen auf 23 Torbeteiligungen und in der 2. Liga in 63 Spielen auf 34 Torbeteiligungen. FCN-Sportdirektor Olaf Rebbe: „Wie lange Sebastian bei uns bleibt, ist noch offen. Wir haben aber so die Möglichkeit, ihn genauer zu beobachten und uns auch ein Bild von ihm zu