TSG: Kramaric und Weghorst angeschlagen

Der TSG Hoffenheim droht ein Engpass in der Offensivabteilung. Wie der ‚kicker‘ berichtet, werden die beiden Mittelstürmer Andrej Kramaric und Wout Weghorst von Blessuren geplagt. Bei dem Kroaten stehe sogar ein Bundesliga-Einsatz gegen Eintracht Frankfurt (21.10., 15:30 Uhr) in der Schwebe.

Während Kramaric bereits mit einem hartnäckigen Bluterguss an der Rückseite des rechten Oberschenkels zur Nationalmannschaft reiste, erlitt Weghorst beim EM-Qualifikationsspiel gegen Frankreich am vergangenen Freitag (1:2) einen Schlag auf das Knie. Dem Bericht zufolge könnte der Niederländer aber bereits am morgigen Montag gegen Griechenland wieder zum Einsatz kommen.