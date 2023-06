Okugawa wechselt in die Bundesliga

Im zweiten Anlauf hat der FC Augsburg ein besseres Händchen. Die Fuggerstädter stehen nach Informationen der ‚Augsburger Allgemeinen‘ vor der Verpflichtung von Masaya Okugawa. Schon vor einem Jahr war der FCA am Offensivspieler dran, dieser trat damals noch mit Arminia Bielefeld den Gang in die zweite Liga an.

Nun, da der DSC noch eine Liga weiter durchgereicht wurde, geht der 27-Jährige von Bord. Nach Augsburg wechselt der technisch versierte Japaner ablösefrei. Okugawa soll beim FCA einen Dreijahresvertrag unterschreiben. Zu klären sind laut ‚Augsburger Allgemeine‘ nur noch letzte Details, dann soll der Transfer offiziell verkündet werden.

Für die Arminia hatte Okugawa in der abgelaufenen Saison 15 Scorerpunkte (fünf Tore, zehn Assists) beigesteuert. Im Saisonendspurt, der im Abstieg in die dritte Liga mündete, fehlte er verletzt. Der 1. FC Köln soll ebenfalls dran gewesen sein, den Zuschlag erhält Augsburg.