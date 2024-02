BVB-Juwel Brunner: Berater spricht Klartext

„Die Geschichte, dass ich zuletzt in Italien gewesen bin, um dort über Gespräche über einen Transfer zu führen, entbehren jeglicher Grundlage. Da ist überhaupt nichts dran“, gibt Norbert Brunner, Vater und Berater von U17-Weltmeister Paris Brunner, bei ‚Sport1‘ zu Protokoll. Hintergrund: Die ‚Sport Bild‘ hatte jüngst berichtet, dass sich der Offensivspieler von Borussia Dortmund nach einem neuen Arbeitgeber umschaut. Von Gesprächen mit einem italienischen Erstligisten war die Rede.

Brunner senior hält dagegen: „Die Gespräche mit Dortmund laufen weiterhin, aber es ist noch nichts entschieden. An oberster Stelle steht für Paris in seinem Alter ganz klar die sportliche Perspektive und nicht die finanziellen Rahmenbedingungen.“ Der Torjäger ist vertraglich bis 2025 an den BVB gebunden, machte in der Vergangenheit aber nicht nur mit seinem sportlichen Können auf sich aufmerksam. Auf eine Suspendierung im Oktober des vergangenen Jahres folgte ein weiterer Fauxpas im Wintertrainingslager.

Dies hatte die Schwarz-Gelben zwischenzeitlich an Brunner zweifeln lassen. Laut ‚Sport1‘ sind die Wogen mittlerweile geglättet: Dem Fernsehsender zufolge ist der Bundesligist erst kürzlich an den 17-Jährigen herangetreten, um ihm einen Profivertrag anzubieten. Angedacht sei, dass Brunner diesen mit seiner Volljährigkeit (15. Februar) unterschreibt und im Anschluss peu à peu an die Profis herangeführt wird.