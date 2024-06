Bologna holt Europa League-Gewinner Holm

Der FC Bologna verstärkt sich für die kommende Saison auf der rechten Außenbahn. Von Spezia Calcio wechselt Emil Holm zum Champions League-Teilnehmer aus Bologna. Dem Vernehmen nach fließen rund sieben Millionen Euro Ablöse für den 24-jährigen Schweden, der in der abgelaufenen Spielzeit an Atalanta Bergamo verliehen war.

Bei den Bergamaschi zählte Holm zum erweiterten Stammpersonal und bestritt insgesamt 32 Einsätze (fünf Torbeteiligungen). In der Europa League war er nur bis zum Achtelfinale für den späteren Titelgewinner im Einsatz. In der Mitteilung heißt es über den Neuzugang: „Holm repräsentiert den Prototyp des modernen Außenverteidigers: Ein Verteidiger, der in beiden Phasen des Spiels einen wesentlichen Beitrag leisten kann. Seine Kombination aus technischen, physischen und taktischen Fähigkeiten macht ihn zu einem kompletten und vielseitigen Spieler.“