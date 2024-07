Guirassy-Deal: BVB spart einige Millionen

Die Verpflichtung von Serhou Guirassy (28) wird für Borussia Dortmund aufgrund des Verletzungsdramas im Gesamtpaket nicht ganz so teuer wie erwartet. Den ‚Ruhr Nachrichten‘ zufolge sinkt das Handgeld sowohl für den Mittelstürmer selbst als auch für dessen Berater. „Hier wird der BVB den Preis um einige Millionen drücken können“, so die Regionalzeitung.

Hintergrund ist, dass die Borussia den Transfer aufgrund einer Knieblessur erst mit knapp einer Woche Verspätung abwickeln kann. Guirassy rasselte an der Strobelallee durch den Medizincheck, ein langfristiger Ausfall stand im Raum. Mittlerweile allerdings die Entwarnung.

Beim heutigen Check der BVB-Ärzte bestätigte sich, dass keine OP nötig ist. Stattdessen eisen die Dortmunder den Guineer per Ausstiegsklausel vom VfB Stuttgart los, 18 Millionen Euro fließen ins Schwabenland. Am Donnerstag soll Guirassy, der in knapp vier Wochen wieder fit sein soll, einen Vierjahreskontrakt unterschreiben.