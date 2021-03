FC Bayern: Kommt Zieler ablösefrei?

Der FC Bayern bereitet sich auf einen möglichen Leih-Abgang von Ersatztorhüter Alexander Nübel vor und hat dafür Ron-Robert Zieler von Hannover 96 im Blick. Gegenüber dem ‚Sportbuzzer‘ erklärt Hannover-Boss Martin Kind, derzeit liege „nichts Konkretes“ vor. Intern wurde das Interesse des deutschen Rekordmeisters aber schon besprochen wurden, so Kind.

Die kolportierte Ausstiegsklausel in Höhe von 500.000 Euro dementiert der 76-Jährige. Hannover würde Zieler aber ablösefrei ziehen lassen, der seinem derzeitigen Arbeitgeber ein sehr hohes Monatsgehalt von 70.000 Euro ersparen würde. Bis Saisonende ist der Torwart an den 1. FC Köln verliehen. Ein Wechsel an die Säbener Straße käme nur in Frage, wenn Nübel den Klub vorübergehend verlässt. Interesse soll die AS Monaco bekunden.

Als Ersatz eingeplant

Zieler und Flick kennen sich bereits aus gemeinsamen Zeiten bei der deutschen Nationalmannschaft. Für Zieler, der in Köln als Ersatz für Stammkeeper Timo Horn verpflichtet wurde, wäre in München eine ähnliche Position vorgesehen. Bei den Bayern ist Manuel Neuer unangefochtene Nummer eins. Der Grund dafür, dass der derzeitige Ersatzmann Nübel auf eine Leihe ab Sommer schielt.

In der laufenden Saison kommt Zieler auf einen Einsatz. Dabei vertrat er Horn in der Partie gegen Werder Bremen (1:1), nachdem dieser verletzungsbedingt das Feld verlassen musste. Bei den Bayern könnte Zieler sogar auf mehr Einsatzzeiten spekulieren, da der Rekordmeister meistens sehr lange in drei Wettbewerben vertreten ist und deutlich mehr Spiele pro Saison absolvieren muss.