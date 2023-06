Newcastle vor Tonali-Transfer

Newcastle United hat beste Chancen auf die Verpflichtung von Sandro Tonali. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, wird sich der Preis für den italienischen Mittelfeldspieler vom AC Mailand bei rund 70 Millionen Euro einpendeln. Der Deal stehe unmittelbar bevor.

Nach dem Einzug in die Champions League möchte Newcastle sich besonders in der Zentrale verstärken. Tonali, der in den kommenden Tagen die italienische U21-Nationalmannschaft als Kapitän aufs Feld führt, ist der erste Baustein. Der 23-Jährige hatte 2022 großen Anteil an der Meisterschaft der Mailänder und zählte auch in der abgelaufenen Saison zu den Leistungsträgern.

