Werder: Der Stand bei Keïta

Der SV Werder Bremen will bei seinem verletzungsanfälligen Mittelfeld-Star Naby Keïta kein Risiko eingehen. Der 28-Jährige absolvierte zwar die volle Trainingswoche beim Bundesligisten, Trainer Ole Werner stufte die Wahrscheinlichkeit, dass Keïta beim morgigen Bundesliga-Spiel gegen den FC Augsburg (15:30 Uhr) in der Startelf stehen wird, aber dennoch als „sehr gering“ ein. Der Guineer sei „noch nicht an diesem Punkt“, so der Werder-Coach auf der Spieltagspressekonferenz.

Werner fuhr fort: „Auf der einen Seite will er natürlich schnell wieder helfen. Auf der anderen Seite ist es aber natürlich auch wichtig für ihn, dass das Ganze nachhaltig passiert. Wichtig ist nicht nur, dass er gesund ist, sondern dass er wirklich auch fit und spielfit ist.“ Keïta war im Sommer nach Bremen gewechselt, fiel aber bereits zweimal langfristig verletzt aus.