Simakan über Kontakt zu Deschamps & Ziele

Große Hoffnung auf eine Nominierung für die Weltmeisterschaft in Katar hatte Mohamed Simakan nicht. Wie der Verteidiger von RB Leipzig im Interview mit der ‚Leipziger Volkszeitung‘ erklärt, gab es keinen Austausch zwischen ihm und dem französischen Nationaltrainer. „Ich habe auch in der Zeitung gelesen, dass spekuliert wurde, dass ich berufen werden könnte. Ich hatte aber keinen Kontakt mit unserem Nationaltrainer Didier Deschamps“, stellt Simakan klar.

Dennoch gesteht der 22-Jährige, künftig für die Équipe Tricolore auflaufen zu wollen: „Aber ich mag die Herausforderung, es dorthin zu schaffen. Es geht Schritt für Schritt – der nächste Schritt wäre die A-Nationalmannschaft.“ Bisher kam Simakan nur für die U20 und U21 zum Einsatz. Auf seinen ersten Auftritt für die A-Nationalmannschaft muss der Rechtsfuß bislang noch warten. Ein Ziel könnte für Simakan das bevorstehende EM-Turnier in Deutschland 2024 sein. „Es wäre natürlich super, für Frankreich in Deutschland zu spielen“, erläutert Simakan beim Blick in die Zukunft.

