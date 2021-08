Gladbach: Eberl spricht Machtwort bei Neuhaus

Florian Neuhaus wird wohl auch in der gerade begonnenen Saison das Trikot von Borussia Mönchengladbach tragen. Für die Fohlen ist ein Verkauf des 24-jährigen Nationalspielers in den letzten Wochen des Transferfensters kein Thema mehr.

„Es gab im Sommer kein Angebot für Florian Neuhaus. Er wird auch in dieser Saison bei uns spielen“, stellte Sportdirektor Max Eberl auf der heutigen Pressekonferenz klar. Damit scheint einer der Gladbacher Verkaufskandidaten vom Markt zu sein.

Vor allem der FC Bayern wurde immer wieder im Zusammenhang mit einem möglichen Neuhaus-Transfer gehandelt. Doch auch die Münchner machen keine Anstalten, sich dieser Personalie zu widmen und einen Transfer zu forcieren. Erst 2022 dürfte die Sache wieder Fahrt aufnehmen.

Der Markt ist bei Neuhaus nicht in Schwung gekommen, zudem zeigt auch der Mittelfeldspieler selbst keinen innigen Wechselwunsch. Eberl, der in den kommenden Wochen genug mit Mathias Ginter, Denis Zakaria und Co. zu tun haben wird, verschiebt das Thema auf nächstes Jahr.