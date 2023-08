M’gladbach: Jordan trainiert schon mit

Der Transfer von Jordan Siebatcheu (27) ist fast in trockenen Tüchern. Borussia Mönchengladbach zeigt den Mittelstürmer am Donnerstagvormittag im Mannschaftstraining. Noch sind für den Abschluss des Transfers finale Details zu klären. Bis zuletzt hoffte auch noch der französische Vizemeister RC Lens auf den Zuschlag.

Jordan wechselt per Leihe von Union Berlin an den Niederrhein. Gladbach sichert sich zudem eine Kaufoption in Höhe von fünf Millionen Euro. Der US-amerikanische Mittelstürmer war vor einem Jahr für sechs Millionen Euro vom BSC Young Boys nach Berlin gewechselt.