Everton bindet Coleman

Seamus Coleman (32) bleibt dem FC Everton noch eine Weile erhalten. Wie die Toffees offiziell vermelden, unterschreibt der Rechtsverteidiger einen Vertrag bis 2023. Der Routinier steht seit 2010 für den Premier League-Klub unter Vertrag und gehört noch immer zum Stammpersonal.

Unter der Anzeige geht's weiter

Coleman freut sich über die Einigung: „Es ist eine große Ehre, zu verlängern. Ich hoffe, dass ich so lange wie möglich weitermachen und meine Erfahrung an die jüngeren Spieler weitergeben kann. Ich möchte ihnen helfen, sie unterstützen und so viel wie möglich auf dem Spielfeld beitragen.“