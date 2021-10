Solskjaer: Zeichen auf Verbleib

Ole Gunnar Solskjaer erhält bei Manchester United offenbar noch eine Chance. Laut dem Transfermarkt-Insider Fabrizio Romano sind große Teile des Vorstands für einen Verbleib des Trainers. Auch Klubikone Sir Alex Ferguson zähle zu den Befürwortern von Solskjaer.

Der Norweger war in den vergangenen Wochen in die Kritik geraten und schien nach dem 0:5 gegen den FC Liverpool am Sonntag nicht mehr tragbar. Nun sieht es danach aus, als werde der 48-Jährige auch gegen Tottenham Hotspur (Samstag, 18:30 Uhr) an der Seitenlinie stehen.