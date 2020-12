Forsberg: „Keine Gedanken an einen Wechsel“

Emil Forsberg plant keinen baldigen Abschied von RB Leipzig. „Es gibt keine Gedanken an einen Wechsel“, unterstreicht der 29-jährige Schwede gegenüber der ‚Sport Bild‘ und stellt darüber hinaus klar: „In den vergangenen Jahren habe ich das auch nicht forciert, ich habe nur immer ehrlich mit allen gesprochen. Jeder Spieler hat Träume, wo er einmal spielen möchte. Wir fühlen uns hier pudelwohl, meine Tochter geht in Leipzig in die Kita und auch meine Frau fühlt sich hier zu Hause. Ich liebe Leipzig und RB, wir sind gemeinsam groß geworden.“

Folgerichtig kann sich Forsberg sogar gemeinsam mit Nebenmann Yussuf Poulsen ein Karriereende in Leipzig vorstellen: „Klar, warum nicht? Wir haben es sechs Jahre nicht schlecht gemacht. Yussi hat ja gerade seinen Vertrag verlängert. Ich habe im Sommer nur noch ein Jahr, dann werden wir sehen. Im Moment denke ich da überhaupt nicht drüber nach, sondern genieße die tollen Momente.“ Poulsen ergänzt: „Ich bin auf jeden Fall mindestens so lange hier, bis ich 30 bin. Ausschließen, dass es auch länger geht, würde ich auf keinen Fall.“