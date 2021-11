Rangers: Auch Gattuso im Rennen

Gennaro Gattuso könnte in Schottland bei den Glasgow Rangers anheuern. Die renommierte ‚Times‘ bringt den italienischen Übungsleiter, zuletzt bei der SSC Neapel tätig, mit dem 55-maligen schottischen Meister in Verbindung. Demnach ist Gattuso neben Giovanni van Bronckhorst ein weiterer namhafter Kandidat auf die Nachfolge von Steven Gerrard, den es jüngst in die Premier League zu Aston Villa zog.

Unter der Anzeige geht's weiter

Was manch einem nicht mehr präsent sein mag: Gattuso hat eine Spieler-Vergangenheit bei den Rangers. Als 19-Jähriger war der ehemalige Mittelfeld-Abräumer 1997 vom AC Perugia nach Glasgow gewechselt und spielte eine Saison lang im Ibrox Park. Über den Umweg US Salernitana landete Gattuso 1999 schließlich beim AC Mailand, wo er in 13 Jahren zahlreiche Titel einheimste.