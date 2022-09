Heidel spricht über Svensson-Gerüchte

Bei Mainz 05 macht man sich keine Sorgen um einen Abgang von Trainer Bo Svensson. Sportvorstand Christian Heidel stellt in der ‚Bild‘ klar: „Natürlich ist Bo für andere Vereine interessant und solche Gerüchte werden immer wieder aufploppen. Aber erstens ist gar nichts gewesen, außer dass ein Portal aus England weiß, dass er angeblich auf irgendeiner Kandidaten-Liste von Brighton stehen soll. Zum zweiten weiß auch Bo, was er an uns hat.“ Svensson wurde bei Brighton & Hove Albion als Nachfolger von Graham Potter (FC Chelsea) gehandelt. Mittlerweile hat aber Roberto De Zerbi beim Premier League-Klub übernommen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Svensson hatte Anfang 2021 bei Mainz angeheuert, sein Vertrag läuft bis 2024. Heidel sagt: „Vielleicht wird er nicht ewig hierbleiben, so wie Jürgen Klopp und Thomas Tuchel nicht ewig geblieben sind. Aber sie sind nach sieben und fünf Profitrainer-Jahren bei Mainz 05 gegangen. Weil sie es geschätzt haben, dass sie in Mainz die Chance hatten, sich als junger Trainer zu entwickeln. Das war die Grundlage für die vielen Titel, die sie dann gewonnen haben. Das geht bei keinem Verein besser als bei Mainz 05.“