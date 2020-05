FC Bayern: Pavard fürchtet keine Konkurrenz

Stammkraft Benjamin Pavard (24) hat sich zur Rechtsverteidiger-Suche des FC Bayern geäußert. Der ‚L’Équipe‘ sagt der französische Weltmeister: „Konkurrenzkampf gehört zu den Dingen, durch die der Klub voran kommt. Davor habe ich keine Angst.“

Pavard weiter: „Bayern ist eine Maschine, will jedes Jahr jeden Titel gewinnen. Deshalb ist man natürlich an all den großen Spielern interessiert.“ Die Münchner zeigen unter anderem großes Interesse an Sergiño Dest (19) von Ajax Amsterdam. Pavard war 2019 vom VfB Stuttgart gekommen und absolvierte seither die zweitmeisten Spielminuten aller Bayern-Feldspieler.