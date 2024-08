Gladbach: Lösung bei Fraulo in Sicht

Borussia Mönchengladbach wird Oscar Fraulo (20) in diesem Sommer wohl erneut verleihen. Nach Informationen von ‚Sky‘ buhlen der Zweitligist Hannover 96 und der Eredivisie-Klub FC Utrecht um eine Ausleihe des dänischen Mittelfeldspielers, der bei den Fohlen nur geringe Chancen auf Spielzeit hat.

Entsprechend würde die Borussia Fraulo keine Steine in den Weg legen. Aktuell laufen Verhandlungen mit den beiden genannten Interessenten. Für Utrecht stand Fraulo, noch bis 2026 an Gladbach gebunden, schon in der vergangenen Saison leihweise auf dem Platz. Seine Bilanz: 35 Einsätze, drei Tore und vier Vorlagen.