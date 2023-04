Liverpool & United buhlen um Thuram-Bruder

Khéphren Thuram hat es auf den Wunschzettel weiterer prominenter Klubs geschafft. Laut ‚RMC‘ haben der FC Liverpool, Manchester United sowie Newcastle United den Mittelfeldspieler des OGC Nizza auf dem Einkaufszettel. Nach dem Bruder von Bundesliga-Profi Marcus Thuram hatten Anfang des Jahres auch Juventus Turin, RB Leipzig und die AS Rom die Fühler ausgestreckt.

Als eine mögliche Ablösesumme bringt RMC 40 Millionen Euro ins Gespräch. Thuram ist noch bis 2025 an Nizza gebunden. Zudem stieg der 22-Jährige zuletzt zum französischen A-Nationalspieler auf. Bei Nizza ist der 1,92 Meter große Rechtsfuß unumstrittener Stammspieler und Leistungsträger. In der laufenden Saison stehen für den Sechser starke zehn Torbeteiligungen in 39 Einsätzen auf dem Konto.

