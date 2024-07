Besseres Angebot als Milan: Atlético steigt in Füllkrug-Poker ein

Der Stürmermarkt ist nach dem Ende der Europameisterschaft ordentlich ins Rollen gekommen und Borussia Dortmund befindet sich derzeit mittendrin. Nach der Verpflichtung von Serhou Guirassy (28) vom VfB Stuttgart ist klar, dass die Schwarz-Gelben noch der ein oder andere Angreifer verlässt. Eigengewächs Youssoufa Moukoko wurde bereits mitgeteilt, dass der 19-Jährige bei einem passenden Angebot gehen kann.

Niclas Füllkrug steht aufgrund der Guirassy-Verpflichtung ebenfalls auf dem Sprung, der 31-Jährige hat dem Vernehmen nach grünes Licht für den Wechsel zum AC Mailand gegeben. Bei den Rossoneri würde der BVB-Profi ein Sturmduo mit Europameister Álvaro Morata (31) bilden, den die Mailänder am gestrigen Freitag für 13 Millionen Euro verpflichteten. Doch es ist auch gut möglich, dass Füllkrug Spaniens Kapitän bei seinem alten Verein Atlético Madrid beerbt.

Denn laut der ‚as‘ haben die Rojiblancos starkes Interesse an der Verpflichtung des DFB-Stürmers. Aus Sicht der Madrilenen vereint Füllkrug die Fähigkeiten, die Trainer Diego Simeone bei seinen Offensivspielern so schätzt: Stärke im Luftzweikampf, gutes Spiel nach hinten, Körperlichkeit und eine gute Arbeitsrate. Zudem hat Atlético Füllkrug noch aus den direkten Duellen in der vergangenen Champions League-Saison in bester Erinnerung.

Es scheint auf dem Papier also alles dafür angerichtet zu sein, dass es noch zu einem Bieterwettkampf zwischen Atlético und Milan kommt. Die ‚as‘ stellt eine potenzielle Ablöse von 30 Millionen Euro in den Raum, die die Madrilenen auf den Tisch legen würden. In Mailand versucht man dagegen, den vom BVB aufgerufenen Preis von 20 Millionen Euro noch zu drücken. Dem AC schwebt eine Summe wie bei Morata vor, der für 13 Millionen Euro verpflichtet wurde.

Für Dortmund wären die bei Atlético ins Spiel gebrachten 30 Millionen Euro ein dickes Transferplus, sollte der Betrag zustande kommen. Im vergangenen Jahr zahlte die Borussia bis zu 18,25 Millionen Euro für Füllkrug. Beim AC-Angebot würde der Bundesligist ein Transferminus verzeichnen. Mailand oder Madrid – am Ende ist wohl hauptsächlich das finanzielle Gesamtpaket für den BVB ausschlaggebend dafür, wohin die Reise geht.