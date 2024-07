Medien: Füllkrug hebt Daumen für Milan-Wechsel

Zwölf Tore in der Bundesliga, drei in der Champions League und ein Pokaltor. Die Bilanz von Niclas Füllkrug in seiner ersten Saison für Borussia Dortmund kann sich sehen lassen. Gleichzeitig untermauerte der 31-Jährige auch in der deutschen Nationalmannschaft seine Treffsicherheit. Trotzdem könnte ein Wechsel für den Mittelstürmer bevorstehen.

Schon in den vergangenen Tagen gab es Berichte, der AC Mailand zeige Interesse an einem Füllkrug-Transfer. Laut ‚Sportmediaset‘ haben die Rossoneri die Kontakte zur Spielerseite erneut aufgenommen, um die Bemühungen zu intensivieren. Und der wuchtige Angreifer habe positiv reagiert. Dies führte zu „Fortschritten bei den Verhandlungen“, heißt es weiter.

Stress rund um Morata-Wechsel

Dass der BVB mit Serhou Guirassy (28) einen neuen Torjäger verpflichten könnte, spielt in der Causa Füllkrug natürlich auch eine gewichtige Rolle. Ob der Guineer vom VfB Stuttgart nach Dortmund wechselt, wird der Befund einer erforderlichen Nachuntersuchung an seinem Knie entscheiden. Das Ergebnis wird in Kürze erwartet, dann könnte auch bei einem möglichen Wechsel von Füllkrug nach Mailand Tempo reinkommen.