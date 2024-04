Konkurrenz ausgestochen: Wolfsburg schnappt sich Dárdai junior

Der VfL Wolfsburg gewinnt das Rennen um Bence Dárdai. Wie die Wölfe offiziell mitteilen, unterschreibt der 18-jährige Mittelfeldspieler einen Vertrag zur kommenden Saison. Über die genaue Laufzeit macht der VfL keine Angaben.

Eine Ablöse wird für Dárdai, dessen Vertrag bei Hertha BSC in wenigen Monaten an Gültigkeit verliert, nicht fällig. Lediglich eine geringe Ausbildungsentschädigung fließt in die Hauptstadt.

„Es freut uns sehr, dass sich Bence für unseren Weg entschieden hat“, sagt VfL-Sportdirektor Sebastian Schindzielorz, „er ist ein junger und sehr talentierter Spieler, der bei Hertha seine ersten Schritte im Profi-Fußball gemacht hat und seine Qualitäten in der Zweiten Liga bereits unter Beweis stellen konnte. Beim VfL Wolfsburg hat Bence die Möglichkeit, sich auf hohem Niveau weiterzuentwickeln. Dabei wollen wir ihn bestmöglich unterstützen und freuen uns auf die gemeinsame Zukunft.“

Begehrtes Talent

Der VfL war mit seinem Interesse an dem Sohn von Hertha-Coach Pál Dárdai nicht alleine. Neben Ligarivale Borussia Mönchengladbach hatten sich auch der AC Mailand, Juventus Turin und Ajax Amsterdam um die Dienste des gebürtigen Berliners bemüht.