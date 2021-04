Keine halben Sachen bei Ansu Fati

Der FC Barcelona will das Risiko, Ansu Fati an einen anderen Klub zu verlieren, minimieren. So soll der Kontrakt des 18-Jährigen nach Informationen der ‚Mundo Deportivo‘ bis 2026 ausgedehnt werden. Die Ausstiegsklausel soll bei 400 Millionen Euro belassen werden.

Fatis aktueller Kontrakt bei Barça läuft 2022 aus. Per Option können die Blaugrana das Arbeitspapier bis 2024 verlängern. Lieber will der katalanische Topklub aber schon jetzt eine längere Laufzeit aushandeln. Der Youngster startete mit vier Toren in sieben Partien furios in die Saison, ist aber seit November verletzungsbedingt zum Zuschauen verdammt.