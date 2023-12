Badiashile per Leihe in die Heimat?

Benoît Badiashile weckt Begehrlichkeiten in seiner Heimat Frankreich. Nach Informationen der FT-Partnerseite Foot Mercato zeigt Olympique Lyon großes Interesse am Innenverteidiger in Diensten des FC Chelsea. Ziel ist eine Leihe im anstehenden Winter-Transferfenster. Es muss sich allerdings noch zeigen, ob die Blues die Tür öffnen werden.

Erst vor einem knappen Jahr war Badiashile gegen eine Ablöse von 37 Millionen Euro von Lyons Ligue 1-Konkurrenten AS Monaco an die Stamford Bridge gewechselt. Auch verletzungsbedingt hat der 22-jährige Abwehrmann seitdem nur 16 Pflichtspiele absolvieren können. In den vergangenen Wochen sammelte er seine ersten vier Liga-Einsätze dieser Saison und stand dabei stets über 90 Minuten auf dem Rasen.